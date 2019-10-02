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Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi

Twitter'da bir süredir tweet paylaşmakta sorun yaşanıyor. Problem yaşandığını doğrulayan yönetim, sorunun çözümü için uğraştıklarını ve bir an önce çalışır hale getireceklerini ifade etti.

02.10.2019 11:00

Popüler sosyal medya platformu Twitter erişim sıkıntısı ile gündemde. Twitter'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Twitter'dan yapılan açıklamada sorun olduğu kabul edildi ve düzeltme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TWITTER SUPPORT DUYURDU

Twitter'ın kullanıcı sorunlarına yardımcı olan hesabı Twitter Support'tan yapılan açıklamada "Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz ve yakında normale dönmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Twitter ve ona bağlı TweetDeck'te saatlerdir paylaşım yapma, mesaj atma ve bildirim görüntüleyememe problemi yaşanıyor

Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi

Twitter, Teknoloji, Güncel

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