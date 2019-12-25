Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var

Twitter'da yaşanan güvenlik sorunlarının adeta ardı arkası kesilmiyor. İbrahim Baliç adında bir Türk güvenlik araştırmacısının TechCrunch'a yaptığı açıklamada, Twitter'ın Android uygulamasında bir güvenlik açığı olduğuna dair bir bilgi yer alıyor. Baliç, bu güvenlik açığı sayesinde 17 milyon Twitter kullanıcısına ait telefon numarasına erişim sağlayabildiğini belirtti.

17 MİLYON KİŞİNİN TELEFON NUMARASINA ERİŞTİ

Webtekno'dan Atakan Lale'nin haberine göre Twitter'ın hâlihazırda kullandığı güvenlik sistemi sayesinde telefon numaralarına düzenli bir liste hâlinde ulaşmak mümkün değil fakat Baliç, kendi kullandığı programda rastgele telefon numaraları yarattı ve daha sonra bu numaraların Twitter'da kime ait olduğunu tespit etmenin bir yolunu buldu. Bunun sonucunda ise 17 milyon Twitter kullanıcısının telefon numarasına erişim sağlamayı başardı.

TÜRKİYE'DEN DE KULLANICILAR VAR

Baliç'in, telefon numaralarını elde ettiği Twitter kullanıcılarının bulunduğu ülkeler arasında Fransa, Yunanistan ve Türkiye bulunuyor. Ayrıca telefon numaralarının ait olduğu isimler arasında politikacılar ve devlet çalışanları da bulunuyor. Örneğin TechCrunch, İbrahim Baliç'in bir İsrail politikacısına ait telefon numarasına da erişim sağlandığını belirtti.

BAZI KULLANICILARI DİREKT HABERDAR ETTİ

Baliç, tespit ettiği güvenlik açığına dair Twitter'a herhangi bir bildirimde bulunmadı ancak telefon numaralarını elde ettiği bazı kullanıcıları direkt olarak durumdan haberdar etti. Twitter ise 20 Aralık gününde Baliç'in hesabını engelledi ve güvenlik açığına dair kamuoyuna herhangi bir açıklamada bulunmadı. Twitter'ın konuyla ilgili yakın bir zamanda açıklama yapıp yapmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil.