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BBC

Twitter'da penis fotoğraflarını yapay zekayla engelleyen fitre

Twitter, doğrudan mesaj yoluyla (DM) gönderilen penis fotoğraflarını yapay zekayla tespit edip silen bir filtreyi devreye soktu.

17.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:05Twitter'da penis fotoğraflarını yapay zekayla engelleyen fitre

, doğrudan mesaj yoluyla (DM) gönderilen penis fotoğraflarını yapay zekayla tespit edip silen bir filtreyi devreye soktu.

"Safe DM" adlı eklenti binlerce erkekten çıplak fotoğrafları kullanan Kelsey Bressler adlı bir yazılımcı tarafından geliştirildi.

Medya şirketlerinin kullanıcıları siber teşhirciliğe karşı korumak için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirten Bressler, uygulamayı diğer sosyal medya platformlarına da entegre etmek için görüşmeler yaptığını söyledi.

Bressler, BBC'ye "Bu programı bir erkekten çıplak fotoğraf aldıktan sonra geliştirmeye karar verdim" dedi.

Bressler penis fotoğraflarını tespit eden yapay zeka programı için Eylül'de Twitter kullanıcılarından penis fotoğraflarını göndermelerini istemişti.

'Program 4 bin penis fotoğrafı kullanılarak geliştirildi'

Bu çağrının ardından dört binden fazla fotoğraf gönderildi.

Safe DM, ekibi filtrenin yüzde 99 başarı oranıyla çalıştığını savunuyor.

Bu programı kullanmak isteyenlerin Safe DM'yi eklemesi ve eklentiye mesajlarına erişim izni vermesi gerekiyor.

Bressler yapay zekanın yalnızca istenmeyen fotoğraflara baktığını ve mesaj kutusundaki yazışmaları okumadığını söylüyor.

Eklenti bir penis fotoğrafı tespit ettiğinde mesajlaşmanın iki tarafına da uygunsuz bir içerik tespit edildiği ve silindiği yönünde bir bildirim gönderiyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin 2017'de yaptığı bir kamuoyu araştırması, 18-29 yaş arası kadınların yüzde 53'ünün istenmeyen uygunsuz fotoğraflar aldıklarını gösteriyor.


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