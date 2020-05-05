Twitter’da ’Turkiye’ ve ’Turkey’ kullanıcı adları Türkiye’nin olacak

Her gün milyonlarca kişinin girdiği ve saatlerce vakit geçirdiği Twitter'da "Turkey" ve "Turkiye" adlı hesapların sahipleri konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Bu hesaplar artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olacak.

TWITTER ASKIYA ALDI, TÜRKİYE'YE TESLİM EDECEK

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, konuyla ilgili gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Cesur şunları yazdı: "Dünden (3 Mayıs) bu yana paylaşımları tartışılan ve şikayet konusu olan @Turkiye ve @Turkey kullanıcı adları, girişimlerimiz sonucu Twitter tarafından askıya alındı. Askıya alınan bu kullanıcı adları inşallah yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilecek."

"TURKİYE" HESABINDAN TWEET ATILDI

Öte yandan geçtiğimiz gece saatlerinde ise "Turkiye" hesabından "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" paylaşımı yaptığı görüldü. Hesabın profil fotoğrafında Türk bayrağı yer alırken isim yerinde de Türkiye Cumhuriyeti yazdığı görüldü.