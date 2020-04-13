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Tarkan güler yüzüyle umut verdi "baharlar, yazlar" gelecek dedi!

Dünya çapında koronavirüse karşı hem ülkeler çeşitli önlemler alırken, bunlara paralel olarak bireyler de evlerinde kalarak bu önlemlere destek oluyor, hem kendilerini hem de çevrelerini korumaya çalışıyor.

13.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:36
Tarkan güler yüzüyle umut verdi

Evdeyken güncel haberleri kontrol etmek için Twitter 'a yöneliyorlar, bu sırada cesaret veren, güldüren içeriklerle de karşılaşıyorlar.

Koronavirüs tehdidinin başladığı ve evlerde kaldığımız izolasyon döneminin başından bu yana birçok ünlü ve tanınmış sima da yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini hem güldürüyor, eğlendiriyor hem de bir süre kendini iyi hissettirmeyi başarıyor.

Biz de Twitter'da Türkiye'den ve dünyadan bazı pozitif paylaşımları sizin için derledik.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Twitter, Magazin, Güncel
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