Twitter'dan yeni özellik: Paylaşıma verilen yanıtlar gizlenebilecek

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter, bir süredir test aşamasında olan yeni özelliğini kullanıma sundu. Artık kullanıcılar verdikleri yanıtları gizleyebilecekler.

TWEETLERE GELEN CEVABI SAKLAYABİLİRSİNİZ

Yeni özellik bugünden itibaren bunu dünyadaki herkesin kullanımına açık hale getirdi. Herhangi bir kişi Tweet'lerine gelen cevabı saklamayı seçebilir. İsteyen herkes saklanmış Tweet'leri Tweet'te görünen gri ikona dokunarak görebilir ve Tweet'lerle etkileşime geçebilir. Böylece başlanan sohbetler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir hale geliyor.

TÜM DÜNYADA KULLANIMA SUNULDU

Genelde alakasız ya da can sıkıcı yanıtları gizlemek isteyen ya da yanıtların kalabalık olmasını istemeyen kullanıcılar bunları gizleyebilecek. Twitter yaptığı açıklamada cevapları saklama özelliğini kullanan insanların yüzde 85'i engelleme veya sessize alma özelliklerini kullanmadığını açıkladı.

Cevapları saklama seçeneği tüm dünyada iOS, Android, Twitter Lite ve twitter.com'da kullanıma sunuldu.