Haberler » Güncel » Twitter Hizbullah'a ait El-Menar TV hesaplarını askıya aldı

Twitter Hizbullah'a ait El-Menar TV hesaplarını askıya aldı

Twitter'in, Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütüne ait El-Menar TV'nin hesaplarını askıya aldığı belirtildi.

03.11.2019 21:58Twitter Hizbullah'a ait El-Menar TV hesaplarını askıya aldı
Twitter'in, Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütüne ait El-Menar TV'nin hesaplarını askıya aldığı belirtildi.
El-Menar televizyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Twitter'in, herhangi bir uyarı göndermeden platformundaki El-Menar kanalına ait çoğu hesabı askıya aldığı bildirildi.
Kanalın hesaplarına yönelik atılan adımın "siyasi baskı" olarak yorumlandığı açıklamada, söz konusu hesapların bir milyona yakın takipçisi olduğuna işaret edildi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 18 Aralık 2015'te El-Menar TV ile kanalın programlarını yayınlayan uydu operatörlerini hedef alan ve Hizbullah örgütü ile çalışan finansal kuruluşlara karşı cezalandırıcı tedbirler alınmasını içeren kanunu imzalamıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12 Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü
23:12 Bulgaristan'da yerel seçimlerin ikinci turu
23:06 Palestinian Fair in Israeli blockaded Gaza
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
20:42 Oyuncu Emre Kınay, neden CHP'nin kalesi Kadıköy'den Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı: 30 yıldır iyi yönetilemiyor
3.11.2019 23:16:24