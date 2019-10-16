Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de FETÖ'cü Kanter'in paylaşımını reweetleyerek FETÖ'cülere desteğini ortaya koydu.

DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI

Terörist Enes Kanter Twitter hesabından yaptığı duygu sömürüsü mesajında, "5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım. Babam hapiste. Kardeşlerim iş bulamıyor. Pasaportum iptal edildi. Ailem ülkeden ayrılamıyor. Her gün ölüm tehdidi alıyorum. Saldırı tacize uğruyorum. Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum. ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL" ifadelerini kullandı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'de Kanter'in bu mesajını retweetleyerek FETÖ'cülere destek verdi.