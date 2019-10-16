Haberler » Güncel » Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi

Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Teröristbaşı Fetullah Gülen'den "babam" diye bahseden FETÖ'cü Enes Kanter'in duygu sömürüsü yaptığı mesajını retweetleyerek desteğini belli etti.

16.10.2019 17:46

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de FETÖ'cü Kanter'in paylaşımını reweetleyerek FETÖ'cülere desteğini ortaya koydu.

DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI

Terörist Enes Kanter Twitter hesabından yaptığı duygu sömürüsü mesajında, "5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım. Babam hapiste. Kardeşlerim iş bulamıyor. Pasaportum iptal edildi. Ailem ülkeden ayrılamıyor. Her gün ölüm tehdidi alıyorum. Saldırı tacize uğruyorum. Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum. ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL" ifadelerini kullandı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'de Kanter'in bu mesajını retweetleyerek FETÖ'cülere destek verdi.

Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi

Twitter, CEO, Spor, Güncel

YORUMLAR(9)
HAHAHAA:hain kalleş , çıkartın bu kansızı türklükten
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLANSARAY:Vatanini milletini seven twitter hesabini silsin ben zaten hic kullanmadim Allah sahidim olsun.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
X:Google translate kullanmayın. :D
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ASLAN YÜREK:Şu an bütün dünya bize karşı, bu da şunu gösteriyor Ne kadar güçlü olduğumuzu. Çünkü biz çok güçlüyüz
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
AHMET:Twitteri kullanan arkadaslar silin uygulamayi tepki koyun acin gözlerinizi, ben siliyorum sizde silin. Ama yok olur mu biz türk insanlari sadece sicak catismada aslan kesiliriz bana dokunmayan yilan bin yil yasasin kafasindan cikin, adamlar bizi bu sekilde yenmeye calisiyor, cünkü silahla catisarak ASLA yenemezler, NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE !!!!!!!!
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
ASLANSARAY:Aynen onlari kendi silahlarinla vurabiliriz yeterki isteyelim.
Yayından Kaldır
2 0
ASLAN YÜREK:Aynen katılıyorum dünyada bizi silahlı yenecek hiçbir güç yok. Ancak ayak oyunlarıyla, internetle sinsi planlarla edilebilirler. hemen bu önerimi dikkate alıp siliyorum Teşekkürler Ahmet
Yayından Kaldır
1 1
MEMLEKETİM:Bizim mallarda bunlara para kazandirsin.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
KORHAN:Dış müdahale dediğimizde, topyekün organize saldırı dediğimizde ''dış minnaklar dış minnaklar'' diye alay eden ergenlerin bu haberlere bir yorumu var mı çok merak ediyorum. Yoksa kafalarını kuma gömüp şımarıklığa devam mı. Bakın aklınızı başınıza alın. Akıllı olmazsanız sizin kuşağın elinden bu memleketi alacaklar. Sonra kimseye şımarıklık yapamazsınız.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
19:27 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Konuşuyor
19:27 Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal...
19:26 Milli futbolcuların gol sevinci reklam panolarında
19:25 "5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" başladı
19:25 Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
19:24 Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
19:24 Akçakale sınırına askeri sevkiyat sürüyor
16.10.2019 19:28:27