Twitter'ın Kurucusu Dorsey de dijital paraya göz kırpıyor

Facebook'un kendi kripto para birimini çıkaracağı haberlerinin ardından şimdi de bir başka sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, dijital para sektörüne giriş sinyali verdi.Dorsey, The Next Web'e verdiği röportajda kurucusu olduğu mobil ödeme şirketi Square bünyesindeki yeni ekibin kripto para sektörünü daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığını söyledi.Dorsey, Square Crypto olarak ifade edilen bu girişimin, sürtünmesiz (çevrimiçi ve çevrimdışı ödemelerde satın alma bariyerlerini en aza indiren) internet ödemeleri için bir altyapı sağlayarak ödeme emirlerini şirket operasyonlarına ekleyeceğini belirtti. Twitter ve Square şirketlerinin kurucusu, bu alandaki mevcut düzenlemelerin ve ortaklıkların Square'i yavaşlattığını kaydederek; söz konusu kripto altyapısının hayata geçmesiyle Square'in gelecekte karşılaşacağı birtakım engellerden kaçınabileceklerini umduğunu ifade etti.İş modeli açısından bakıldığında Square'in bir internet şirketi gibi görünmediğini aktaran Jack Dorsey, bir internet şirketinin herhangi bir ürünü ya da hizmeti piyasaya sürebileceğini ve bunun dünyanın dört bir yanında ulaşılabilir olduğunu fakat söz konusu ödeme sistemleri olduğunda işlerin böyle yürümediğini vurguladı. Ödeme sistemleri alanında girilen her pazarda düzenleyici kurumlara dikkat etmek ve yerel bir oyuncu ile iş birliği yapmak gibi gereklilikler olduğunu anlatan Dorsey, bunun da yeni pazarlara giriş sürecini oldukça yavaşlattığının altını çizdi.Yazılım mühendisleri ve bir tasarımcıdan oluşan Square'deki bu küçük ekibin Dorsey ile doğrudan bağlantılı olarak çalışması planlanlanıyor. Ekip kripto para alanında açık kaynaklı bir çözüm sunmak için çaba harcayacak.Twitter ve Square CEO'su Dorsey bu noktada ortaya çıkacak dizaynın, kripto paraların sıradan insanlar için bile erişilebilirliğini yükselteceğini anlattı.Dorsey ayrıca eğitimsel görevlere atanacak tasarımcının aynı zamanda sıradan insanların Bitcoin gibi dijital paraları kavramsallaştırmalarını ve kripto paraları her gün kullanacakları ödeme araçları olarak görmelerini kolaylaştıracağını savundu.Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan yerli dijital para borsası Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer, ödeme sistemi şirketi Square tarafından gelen açıklamaların umut verici olduğunu belirtti.Kripto paraların geleceğin ödeme sistemleri olduğunun altını çizen Özer, GlobalCoin adlı kripto para birimini tanıtan Facebook'un ardından Twitter kurucusunun da bir başka firması aracılığıyla bu alana odaklanmasının, dijital paranın ne kadar parlak bir geleceği sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti ve ekledi:"Kripto paralar henüz dünya çapında ve tüm sektörlerde tam olarak yaygınlaşmış olmasa da yükseliş hızı her geçen gün muazzam ölçüde artıyor."Öyle ki, kripto parayı başlangıçta sadece yatırım aracı olarak gören birçok kişinin, aradan geçen zamanla ne denli yanıldığını anlıyoruz."Square gibi ödeme sistemi sağlayıcılar da bu durumu görüyor ve olabildiğince erken harekete geçip hızla yaşanan bu dönüşüme hazırlıksız yakalanmamak adına yeni, güçlü ve blockchain teknolojisinin ruhuna uygun olarak şeffaf altyapılar üretmek için çalışıyorlar."Çünkü yarının dünyasında yapılacak ödemelerde dijital para büyük rol oynayacak ve hepimiz biliyoruz ki yarına ancak bugünden hazırlanabiliriz."Bu sebeple Facebook, Twitter, Square gibi etkili platformların kripto para alanında yaptığı çalışmaların, dijital paraların dünya çapında kabul görmesini hızla artıracağını düşünüyorum. Ülkemizin de bu konuda diğer ülkeleri en kısa zamanda yakalamasını diliyorum."Dijital ekonomi danışmanı, gazeteci-yazar Erkan Öz de, Facebook'unu ardından bir başka sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in kripto paralar ile ödeme alanında faaliyet sinyali vermesinin kripto paralarda yeni bir mücadele döneminin başladığını gösterdiğini vurguladı ve ekledi:"Kripto paralarda iki fonksiyon ön plana çıktı: bunlardan bir tanesi değer saklama işlevi diğeri ise ödeme aracı olma işlevi. Değer saklama alanındaki mücadeleyi son on yıldır gösterdiği performans ile Bitcoin çoktan kazandı. Dünyanın en kuvvetli dövizi olan dolar bile 1913'ten bu yana satınalma gücünü yüzde 95 oranında kaybederken; Bitcoin geçen sene yaşadığı yüzde 80'e varan kayıplara rağmen 2009 yılında başladığı yolculuğunda satın alma gücünü tam 150.000 kat arttırdı."Bitcoin'in merkeziyetsiz bir blockchain'e dayalı yapısı ile güvenliği ön plana çıkardığını ancak ölçeklenebilirlik ve hız konusunda geride kaldığını anlatan Öz, bu nedenle mükemmel bir değer saklama aracı olmasına rağmen Bitcoin global bir nakit-ödeme aracı haline gelemediğini hatırlattı.Erkan Öz, adeta boş kalan ödeme aracı alanında piyasaya girmeye çalışan oyuncuların daha çok 'stable coin' yani nispeten sabit değerli para ile bu işe giriştiklerini yani Bitcoin'in değer saklama fonksiyonuna rakip olmaya çalışmadıklarını ifade etti ve ekledi:"Bu doğru bir strateji. Tüm dünyada kabul gören bir nakit-ödeme aracı olmak istiyorsanız mümkün olduğunca çok kullanıcıya paranızı kullandırmanız gerekir. Elbette 100 milyonlarca hatta milyarlarca üyesi olan sosyal medya platformları bu amaç için ideal."Eğer sosyal medya platformları çıkardıkları kripto paraları kendi tahakkümleri altına almazlar ve kullanıcıların beklediği hız, ülke sınırlarına bağlı olmama, kişisel verilerin korunması ve çok ucuz işlem ücretleri gibi kriterleri karşılarlarsa bu alanda başarılı olabilirler."Sosyal medya platformlarının yeni başlayan bu küresel ödeme aracı kripto parası mücadelesinde en büyük rakipleri global erişimi olan ve şimdiden kendi sabit değerli kripto paralarını hazırlamaya başlayan uluslararası bankalar olacaktır."

