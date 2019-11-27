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Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor

Sosyal paylaşım platformu Twitter, 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapları sileceğini duyurdu.

27.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:12Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor
Sosyal paylaşım platformu , 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapları sileceğini duyurdu.
BBC'nin haberine göre, Twitter, aktif olmayan hesaplara yönelik geliştirilen şirket politikası kapsamında, 6 ay veya daha uzun süre kullanılmayan hesapları 11 'ta kalıcı olarak silecek.
Twitter hesaplarının aktif bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni politikayla kullanıcıların platforma giriş yapması ve hesabını aktif bir şekilde kullanması hedefleniyor.
Kullanıcıların en az her 6 ayda bir hesabına giriş yapması ve paylaşım yapması gerekiyor. Hesaplarına giriş yapan ancak paylaşım yapmayan kullanıcıların hesapları da silinecek.
Silinmesi planlanan hesaplara e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.
Milyonlarca hesabın silinmesi bekleniyor
Ölüm sebebiyle kullanılamayan hesaplar da eğer varisler tarafından aktif şekilde kullanılmıyorsa yeni politika kapsamında platformdan kaldırılacak.
Twitter'ın ilk defa büyük ölçekli bir şekilde aktif olmayan hesaplara yönelik bu uygulaması, platformun kullanıcı sayısını etkilemeyecek.
Twitter, aktif kullanıcı sayısını hesaplarken her gün en az bir kere sisteme giriş yapan kullanıcılar üzerinden hesaplıyor.
Kesin bir rakam paylaşılmasa da milyonlarca hesabın aktif olmadığı için silinmesi bekleniyor.

Twitter, Aralık, Teknoloji

Kaynak: AA

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