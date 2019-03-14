Twitter, Snapchat ve Instagram'le Rekabet Etmek İçin Kamerasını Güncelledi

Bu yeni gelecek özelliği bir süredir test eden Twitter
, hem Android hem de iOS uygulamaları için entegre edilmiş bir kamera sistemi yayınlamaya hazırlanarak, kullanıcılara direkt olarak uygulamanın içinden çekim yapmak ve bunları yayınlamak için daha basit çözümler sunma arayışında.
Güncelleştirmeyi alan kullanıcılar için Twitter uygulamasının ana sayfasında ekranı sola kaydırmak, yeni kamerayı kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu yeni kamera ile fotoğraflar, videolar ve canlı yayınlar hazırlamak mümkün. Aynı zamanda diğer bahsedilen platformlarda olduğu gibi metin, konum ve hashtagler çekilen görüntünün üzerine yerleştirilebiliyor.
Şu anda telefonunuzda bulunan mevcut görselleri kullanma seçeneği bulunmuyor, bu nedenle bu yeni tweet formatı yalnızca doğrudan uygulama üzerinden alınan görüntüler için çalışacak.
Şu an için tüm kullanıcılar güncellemeyi almasa da, yetkililerin açıklamalarına göre tüm kullanıcılar çok yakında bu güncellemeye erişebilir olacak.
Twitter, Teknoloji
Kaynak: WebTekno