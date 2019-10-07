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Two turkish tenors trump'ta sahnelenecek

Atılgan Gümüş'ün yönettiği müzikal düello, 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

07.10.2019 12:09Two turkish tenors trump'ta sahnelenecek
Atılgan Gümüş'ün yönettiği müzikal düello, 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Atılgan Gümüş'ün yazıp yönettiği ve oyunculuğunu da üstlendiği "Two Turkish Tenors" müzikalinin başrollerinden birinde hem uluslararası arenada hem de ülke çapındaki projelerde yer alarak sanatseverlerin beğenisini kazanmış opera sanatçısı Cenk Bıyık var.

Müzikalde, konservatuvardan iki sınıf arkadaşının 20 yıl sonra sahne üzerindeki müzikal düellosu konu ediliyor. Müzikal seyirciye kendisini jüri gibi hissettirirken, ikilinin sahnedeki düellosu dakikalar ilerledikçe çığrından çıkıyor. İki oyuncudan hangisinin türkü, opera, rock ve pop tarzı eserleri iyi okuduğuna ise seyirci karar veriyor.

Müzikal düello, 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.



Donald Trump, Çarşamba, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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