Tyb'den "D. Mehmet Doğan'a Armağan" Kitabı

Türkiye
Yazarlar Birliği (TYB) tarafından, kurucu başkan D. Mehmet Doğan
'ın hayatını, eserlerini ve arkadaşlarının tanıklıklarını içeren "D. Mehmet Doğan'a Armağan" adlı kitap yayımladı.
TYB'den yapılan açıklamaya göre yazarlar, şairler, akademisyenler, gazeteciler, çalışma arkadaşları ve dostlarının Doğan'la ilgili anıları, eserleri hakkındaki değerlendirmeleri, duygu ve düşüncelerini ihtiva eden kitabı, şair Osman Özbahçe
hazırladı.
"D. Mehmet Doğan'a Armağan" adlı kitapta, Doğan'ın çocukluk ve gençlik yılları, okul ve çalışma hayatı, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinden fotoğrafları ile yazarın 1967-1971 yıllarında Hareket dergisinde yayımlanan ilk şiirleri de yer alıyor.
Türkiye,Mehmet Doğan
04 Aralık 2018 Salı 13:52