TYB Erzurum Şubesi 3. kitaplığı Çayırtepe'de kurdu

Kaynak: İHA

TYB Erzurum Şubesi 2019 yılı planlı faaliyetlerini devam ettiriyor. Mahalle okullarına kitaplıklar kuran TYB Erzurum Şubesi 3.kitaplık açılışını Çayırtepe'de gerçekleştirdi.Türkçenin Diriliş Hareketi Erzurum Şube Başkanı Deniz Turhan ve TYB Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan ile birlikte okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı kitaplık teslim töreninde öğrencilerle kurdeleyi kesen TYB Şube Başkanı M. Hanefi İspirli şunları söyledi; "Çayırtepe (Müdürge) İlkokulu'nun genç okurlarıyla birlikte üçüncü kitaplık açılışımızı da bayram öncesinde gerçekleştirdik. Bu anlamlı projeyle birlikte bugüne kadar şehrimizin birçok okulunu ziyaret ettik. Yeni dönemle birlikte bu ziyaretlerimiz ve kütüphane açılışlarımız kaldığı yerden devam edecekGenç nesiller, kitapla tanıştıkça hayata bakışları da inanıyoruz ki çok farklı olacak. Bizler de her daim kitabı, yazarları, şairleri anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Bu projede birlikte hareket ettiğimiz, Türkçenin Diriliş Hareketi Erzurum Şube Başkanı Deniz Turhan'a, Ümmet Gençleri Erzurum Şube'si Başkanı Hilmi Yavilioğlu'na ve katkı sunan EBB Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz." - ERZURUM