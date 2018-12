Tyb Erzurum Şubesi Çalışmalarına Bir Yenisini Daha Ekledi

09 Aralık 2018 Pazar 10:41



TYB Erzurum Şubesi, geçmişte yaptığı nitelikli çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Koordinatörlüğünü Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan'ın yaptığı "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edildi.Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli, projenin Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan tarafından imzalandığını Ocak ayında uygulanmaya başlanacağını belirterek şunları söyledi:"Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak yapmış olduğu faaliyetlerle kadim şehir Erzurum'un kültür ve sanat hayatına yön vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Yıllardır devam eden her ay, en az üç program olmak üzere birçok kesime hitap ederken kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğine de büyük önem veriyoruz. 15 yıllık geçmişinde nitelikli şiir şölenlerine ev sahipliği yaparak, gençlerin yetişmesine öncülük eden bir sivil toplum kuruluşu oldu. Kabul edilen bu projenin en önemli amacı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerimizi, terörle ilintili gruplara ve cemaatlere kaptırmamaktır. Bu gençleri, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden mahrum bıraktığınız an, onlar da hem kendilerini, hem de zihinlerini olumsuz grupların eline bırakacak ve farklı meşguliyetler arayacaklardır. Biz de TYB Erzurum Şubesi olarak bu duruma asla izin vermeyeceğiz. Bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ve imkanlarımızı seferber ederek bu gençlerimizin elinden tutmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu tür projelere destek veren kurumlara ve hassaten bu projenin kabulünü gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Ocak ayında başlayacak olan projeye, ilk olarak Tortum ilçemiz ev sahipliği yapacak. Ardından her ay bir ilçede olmak üzere toplamda altı ilçemizi ziyaret etmiş olacağız." Antalya 'da yapılan ve beş gün devam eden bilgilendirme toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti, Proje Destek ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Bulut ve bakanlık uzmanları katıldı.Toplantının ardından sözleşmeyi imzalayan proje koordinatörü Yusuf Kotan ise, "TYB Erzurum Şubesi olarak hazırladığımız bu projeyle Erzurum'da bir ilki gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar ilçelerimizde ciddi manada büyük şiir şölenleri yapılmamıştı. Elbette ki bu durum hem bizler, hem de orada yaşayan gençler için bir eksiklikti. Bu projeyle birlikte ilimizin altı ilçesinde (Tortum, Horasan Çat , İspir, Hınıs Oltu ) şiir şölenleri yapacak ve bu eksikliği de gidermiş olacağız. Esasen bu projenin kısa vadede amacı, bu ilçelerdeki gençleri, ülkemizin ve şehrimizin önemli şairleriyle bir araya getirmek ve şairlerin düşünce dünyalarından, örnek hayatlarından, gençlerin yararlanmalarını sağlamaktır. Uzun vadede amacımız ise, kültür ve sanat hayatımızın mihenk taşları olan şairleri, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda arzu edilen seviyede olmayan ilçelerimizin gençleriyle bir araya getirmektir. Bununla birlikte gençleri, edebiyatımızın önemli bir türü olan şiire yönlendirmek, şiiri sevdirmek ve yeni genç şairlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Ayrıca iklimsel şartlar nedeniyle, senenin en az altı ayını çetin kış şartlarıyla mücadele ederek geçirmeye çalışan ve bu şartlar dolayısıyla sosyal ve kültürel etkinliklerden uzan düşen gençlerimizi, yeniden sosyal hayatla bütünleştirmeyi amaçlamaktayız" dedi. - ERZURUM