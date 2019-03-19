Tyb Erzurum Şubesi'nden Kaymakam Turan'a Ziyaret

Kaynak: İHA

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanefi İSPİRLİ ve beraberindeki heyet, planlanan bir kültür program öncesi Kaymakam Şenol Turan'ı ziyaret etti.20 Mart 2019 tarihinde ilçede "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" adıyla organize edilecek olan söyleşi ve şiir şöleni programları öncesi Kaymakam Şenol Turan'ı makamında ziyaret eden M.Hanefi İspirli, Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan ve beraberindekiler program hakkında bilgi verdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Oltu İmam Hatip Lisesinde bir söyleşi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde ise "Şiir Şöleni" etkinlikleri düzenleneceği bilgisini veren başkan M.Hanefi İspirli, Kaymakam Şenol Turan'ı da programa davet etti.M. Hanefi İspirli ve beraberindekiler, Kaymakam Turan'a ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM