Tyb Erzurum Şubesi'nden Vali Memiş'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Türkiye
Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum
Şubesi yönetim kurulu üyeleri Erzurum'a yeni atanan Erzurum Valisi Okay Memiş
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Başkan M. Hanefi İspirli, TYB Erzurum Şubesi'nin faaliyetlerinden bahsederek 15.yıl faaliyetlerini anlattı ve Vali Memiş'e başarılar diledi.
Vali Memiş'te, Erzurum'un her konuda büyük potansiyele sahip bir kent olduğunu ifade ederek, "Kaynakları doğru kullanıp, şehri hep birlikte kalkındıracağız" dedi.
Ziyarette Prof. Dr. Ömer Özden
ve Şair-Yazar İsmail Bingöl
Vali Memiş'e kitaplarını hediye ettiler. - ERZURUM
Türkiye,Okay Memiş,Erzurum
04 Aralık 2018 Salı 13:36