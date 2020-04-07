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TYB Genel Başkanı Arıcan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Berat Kandili'nin her türlü sıkıntıdan, hata ve günahtan, insana yakışmayan tutum ve davranıştan "berat etmek" için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.

07.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:56
TYB Genel Başkanı Arıcan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Berat Kandili'nin her türlü sıkıntıdan, hata ve günahtan, insana yakışmayan tutum ve davranıştan "berat etmek" için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.
Arıcan, yaptığı yazılı açıklamada, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen bir Berat Gecesi'ni daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunun yaşandığını ifade etti.
İnsanlığın önemli bir süreçten geçtiğini, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu vefat ve belirsizlik nedeniyle dünyanın dört bir yanında yaşayan farklı din, dil ve milletlerden insanların çaresizlik içinde bulunduğunu belirten Arıcan, insanlığın bir imtihandan geçtiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Dünyanın neresine bakılırsa bakılsın, kan, gözyaşı, acı, katliam, vahşet, şiddet, terör, çocuk ölümleri bulunduğuna dikkati çeken Arıcan, "Mazlumların ahı duyulmadıkça, yapılanlara göz yumuldukça zalimlerin zulmü de artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.
Bu süreçten, değişim ve dönüşümden birtakım dersler çıkarmak gerektiğine işaret eden Arıcan, şunları kaydetti:
"Biz Müslümanlar biliyoruz ki beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir. Bu itibarla berat her türlü sıkıntıdan, hata ve günahtan, insana yakışmayan tutum ve davranıştan berat etmek için eşsiz bir fırsattır. Mübarek geceyi bu düşüncelerle idrak etmeyi, özümüze dönmeyi, hakkın yanında yer almayı, silkelenme ve yenilenmeyi Allah hepimize nasip etsin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. "
Arıcan, Kovid-19 başta olmak üzere milletin ve tüm insanlığın her türlü dert ve sıkıntıdan, savaş, kargaşa ve kaostan "beri olmasını" diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Berat Kandili, Türkiye, Güncel
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