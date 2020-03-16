TYB tarafından düzenlenen Mesnevi Okumalarına bir süre ara verilecek
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen Mesnevi Okumalarına, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre ara verilecek.
16.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:30
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen Mesnevi Okumalarına, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre ara verilecek.
TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan beri korona virüsüyle ilgili tartışmalar whatsapp guruplarımızda devam ediyor. Türkiye'deki mevcut durum tedbir alma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizin tek bir ferdinin bu virüsten etkilenmemesi adına yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımın da görüşlerine başvurarak Mesnevi Okumalarına durum normale dönünceye kadar ara vermenin doğru olacağı kararına varmış bulunuyoruz. Ayrıca her hafta Pazar günleri yapmakta olduğumuz Diyanet Gençlik Merkezindeki toplantılarımız da durum normale dönünceye kadar askıya alınmıştır." dedi. - ERZİNCAN
TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan beri korona virüsüyle ilgili tartışmalar whatsapp guruplarımızda devam ediyor. Türkiye'deki mevcut durum tedbir alma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizin tek bir ferdinin bu virüsten etkilenmemesi adına yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımın da görüşlerine başvurarak Mesnevi Okumalarına durum normale dönünceye kadar ara vermenin doğru olacağı kararına varmış bulunuyoruz. Ayrıca her hafta Pazar günleri yapmakta olduğumuz Diyanet Gençlik Merkezindeki toplantılarımız da durum normale dönünceye kadar askıya alınmıştır." dedi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Halil İbrahim Özdemir, Erzincan, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı