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TYF Denizkızı Kupası'nda heyecan sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Denizkızı Kupası Yelken Yarışları Muğla-Fethiye'de gerçekleştirildi.

16.10.2019 15:24TYF Denizkızı Kupası'nda heyecan sona erdi
Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Denizkızı Kupası Yelken Yarışları Muğla- Fethiye'de gerçekleştirildi.

Optimist Denizkızı Kupası Yelken Yarışları'nda optimist sınıfında Gökova Yelken Kulübü'nden Yağmur Karabulut birinciliği elde ederken Turgutreis Yelken Kulübü'nden Naz Ertekin ikinci ve Era Bodrum Yelken Kulübü'nden Defne Ünaldı üçüncü, Fethiye Belediyespor'dan Kumsal Ulaş üçüncü ve Samsun Yelken Kulübü'nden Gökçe Gümüş oldu.

Optimist Junior sınıfında da Gökova Yelken Kulübü'nden Yağmur Karabulut birinci sırayı aldı. Samsun Yelken Kulübü'nden Ecrin Derbeder ikinciliği, Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Derin Bartan üçüncülüğü, Era Bodrum Yelken Kulübü'nden Derin Değişen dördüncülüğü ve Turgutreis Yelken Kulübü'nden Ezgi Özşeker beşinciliği elde etti. - İSTANBUL

Fethiye, Muğla, Spor

Kaynak: İHA

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