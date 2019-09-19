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TYF Federasyon Kupası heyecanı

Bodrum Belediyesi desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası'nda heyecan başladı.

19.09.2019 19:25TYF Federasyon Kupası heyecanı
Bodrum Belediyesi desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası'nda heyecan başladı.
Kupada; Optimist sınıfında 56 kulüpten 423 sporcu, Laser 4.7 sınıfında 39 kulüpten 105 sporcu, Laser Radial sınıfında 21 kulüpten 39 sporcu, Laser Standard sınıfında ise 8 kulüpten 19 sporcu mücadele ediyor.
TYF Federasyon Kupası'nın ilk haftası 21 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Kupada ikinci haftada 420-470 sınıfları, Techno 293, RS: One ve RS: X Rüzgar Sörfü sınıfları denize çıkacak.
(İHA)

Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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