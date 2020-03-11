Menü
Haberler ›› Spor ››TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda heyecan başladı - Spor

TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda heyecan başladı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu (TYF) tarafından Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda heyecan start aldı.

11.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:14
TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda heyecan başladı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu (TYF) tarafından Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda heyecan start aldı. Organizasyonda optimist sınıfında 77, optimist junior sınıfında 40, laser 4.7 sınıfında 45, laser radial sınıfında 19 ve laser standard sınıfında 10 olmak üzere toplam 191 yelkenci kupalara uzanmak için mücadele ediyor. Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, kupanın açılışında, "Güzel bir yarışı hep beraber karşılıyor olma sevinci ve heyecanı içindeyim. En iyilerin yarıştığı bu önemli kupada yarışın adil olması için umuyorum rüzgarımız da bize yardımcı olacak. Çeşme'de her zaman faaliyet yapmayı arzu ediyoruz. Eminim Çeşme, belediyenin desteğiyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara bundan sonra ev sahipliği yapacak" dedi. Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda ilk hafta 14 Mart Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. İkinci haftada ise denize 420, 470 ve rüzgar sörfü sınıfları çıkacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çeşme Belediyesi, Çeşme, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Spor
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Spor
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı