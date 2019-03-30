Tyf Spor Toto Yıldızlar Kupası Sona Erdi

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Çeşme'de düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Spor Toto Yıldızlar Kupası, ikinci hafta yarışlarıyla sona erdi.TYF'den yapılan açıklamaya göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 420 sınıfında 15 ekip, 470 sınıfında 4 ekip, Techno 293 sınıfında 32 sporcu ve RS: X sınıfında 10 sporcu, kupaya uzanmak için mücadele etti.Sporcuların zaman zaman zor anlar yaşadığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular, hem birbiriyle hem de dalgalarla kıyasıya mücadele verdi.Organizasyonda dereceye giren sporcular, Çeşme'de bir otelde düzenlenen ödül töreniyle kupalarını aldı.Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Yıldızlar Kupası'na katılan tüm sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik etti.Akdurak, "İki hafta boyunca büyük mücadelelere sahne olan yarışlar sonunda milli takım sporcularımız seçildi. Seçilen arkadaşlarımız ülkemizi temsil etmek üzere Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak. Kalbimiz onlarla olacak. Milli takımda yer alan sporcularımızın ay yıldızımızı dünyada başarılı bir şekilde temsil edeceklerine ve madalyalarla ülkemize döneceklerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Yarışlarda 420 genel ve 19 yaş altı erkekler kategorilerinde İstanbul Yelken Kulübü'nden Tansu Erin Şarlak ve Oğuz Er, 420 kızlar ve 19 yaş altı kızlar kategorilerinde Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Doğa Demirel ve Duru Bayramoğlu, 420 17 yaş altı erkekler kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Kerem Erkmen ve Berke Burhan Gündüz, 470 genel ve gençler kategorilerinde A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Rasim Yaşar-Kaan Parlas ikilisi, RS: X genel ve gençler kategorilerinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Batuhan Arslan, RS: X genç kızlar kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Melissa Ertekin, Techno 293 17 yaş altı genel kategorisinde Megapol Spor Kulübü'nden Dora Derinler, Techno 293 17 yaş altı kızlar kategorisinde İçdaş Spor Kulübü'nden Nehir Helvacıoğlu ve Techno 293 15 yaş altı kızlar kategorisinde İçdaş Spor Kulübü'nden Sezer Tuğçe Akyıldız birinci oldu.