TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası yarın İzmir'de başlayacak
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Spor Toto Yıldızlar Kupası yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde yarın başlayacak.
09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:26
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Spor Toto Yıldızlar Kupası yarışları, İzmir 'in Çeşme ilçesinde yarın başlayacak.
TYF'den yapılan açıklamada, organizasyonun Çeşme Belediyesinin desteğiyle Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde 21 Mart Cumartesi gününe kadar süreceği bildirildi.
Kupanın ilk haftasında optimist ile laser, ikinci haftasında ise 420, 470 ve rüzgar sörfü sınıflarında mücadelelerin gerçekleştirileceği belirtildi.
Öte yandan, organizasyon kapsamında bugün TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından çevre temizliği etkinliği de düzenleneceği kaydedildi.
TYF'den yapılan açıklamada, organizasyonun Çeşme Belediyesinin desteğiyle Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde 21 Mart Cumartesi gününe kadar süreceği bildirildi.
Kupanın ilk haftasında optimist ile laser, ikinci haftasında ise 420, 470 ve rüzgar sörfü sınıflarında mücadelelerin gerçekleştirileceği belirtildi.
Öte yandan, organizasyon kapsamında bugün TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından çevre temizliği etkinliği de düzenleneceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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