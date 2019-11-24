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TYF Türkiye Şampiyonası'nda optimist ve laser sınıfında birinciler belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından gerçekleştirilen TYF Türkiye Şampiyonası'nda iki kategoride yarışlar tamamlandı.

24.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:08TYF Türkiye Şampiyonası'nda optimist ve laser sınıfında birinciler belli oldu
Yelken Federasyonu (TYF) tarafından gerçekleştirilen TYF Türkiye Şampiyonası'nda iki kategoride yarışlar tamamlandı.
Büyükçekmece Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışların ilk haftasında optimist ve laser sınıflarında kupalar sahiplerini buldu.
İki kategoride dereceye giren sporcular şunlar:
Optimist
Genel kategori: 1- Alp Namdar (ARM Urla Yelken Gençlik ve Kulübü), 2- Yiğit Özbaşoğlu (İstanbul Yelken Kulübü), 3- Fahri Can Tatlıcan (Göztepe)
Kızlar: 1- Firdevs Yeğin (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü), 2- Ekinsu Gökkurt (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü), 3- Nazlı Erden (Galatasaray)
Junior genel: 1- Ali Poyraz Özdemir (Galatasaray), 2- Mert Doğan (Foça Yelken İhtisas Kulübü), 3- Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü)
Junior kızlar: Irmak Süvari (Galatasaray), 2- Yağmur Karabulut (Gökova Yelken Kulübü), 3- Ece Çaldağ (İstanbul Yelken Kulübü)
Laser
Standard genel kategori: 1- Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 2- Saffet Onur (İstanbul Yelken Kulübü), 3- Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş Yelken)
Standard genç: 1- Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 2- Alp Baltalı (İstanbul Yelken Kulübü), 3- Efe Ağan (Büyükşehir Belediyesi Bodrumspor)
Radial genel: 1- Ecem Güzel (Galatasaray), Alican Uğurlu (Karşıyaka), 3- Derin Baytur (Karşıyaka)
Radial kadın: 1- Ecem Güzel (Galatasaray), 2- Ece Asya İkizler (Galatasaray), 3- Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken)
Radial genç: 1- Alican Uğurlu (Karşıyaka), 2- Derin Baytur (Karşıyaka), 3- Ece Asya İkizler (Galatasaray)
4.7 genel: 1- Umut Eyriparmak (Turgutreis Yelken Kulübü), 2- Ali Berk Birer (İstanbul Yelken Kulübü), 3- Meriç Erdağlı (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü)
4.7 kız: 1- Zülal Alev Erkan (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü), 2- Deniz Yücel (İstanbul Yelken Kulübü), 3- İrem Sütlü (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü)
4.7 junior: 1- Ali Berk Birer (İstanbul Yelken Kulübü), 2- Can Veysel Kaşka (Fenerbahçe Doğuş Yelken), Mithat Metehan Mete (ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü)
Yarışlarla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, organizasyonun başarılı geçtiğini belirterek, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz bir kamp merkezinin ilk adımını da attık. 30 dönümlük bir arazi federasyonumuza 20 yıllığına tahsis edildi. Burada kamplar yapacağız, dünyanın en iyilerini kendi evimizde ağırlayacağız, antrenörler yetiştireceğiz. Bu hayali gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Yelken Kulübü, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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