TYH, Kurban Bayramı'da 2 milyon 380 bin yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları(THY), Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 9-18 Ağustos tarihleri arasında başarılı bir operasyona imza atarak 2 milyon 380 bin yolcu taşıdı. On günlük süreçte dünyanın 125 ülkesine toplamda 15 bin 269 sefer düzenleyen bayrak taşıyıcı bu uçuşlarda yüzde 85,83 ortalama doluluk oranına ulaştı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9-18 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 380 bin yolcuyu ağırladı. Operasyon merkezi İstanbul Havalimanı'nda memleketine ve tatil yörelerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunlukta olduğu süreçte Türk Hava Yolları 5140 gidiş, 5167 geliş seferi icra etti. Bu seferlerde bayrak taşıyıcı 1 milyon 700 bine yakın misafirini yeni evinde ağırladı. İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen gidiş ve geliş seferlerinde doluluk oranları ortalama yüzde 90'a yaklaşırken bazı günlerde bu rakam yüzde 92'yi de aştı. THY, belirtilen tarihlerde toplam sefer sayısında ise 15 bin 269 uçuş rakamına ulaştı. Bir önceki bayram tatiline göre yolcu sayısı 350 bin arttı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilindeki rakamlar karşılaştırıldığında 10 günlük yolcu talebindeki artış dikkat çekiyor. Haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda bayrak taşıyıcı 14 bin 399 uçuş gerçekleştirmiş ve bu uçaklarda 2 milyon 31 bin misafir ağırlamıştı. Kurban Bayramı döneminde ise bu sayı 350 bin yolcu arttı. (2 milyon 380 bin). Uçaklardaki doluluk oranlarında da önemli bir artış görüldü. Kurban Bayramı'nı da kapsayan uçuş rakamlarına ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tam 86 yıldır her bayramda sevdiklerinizden önce bizim misafirimiz oluyorsunuz. Bayram sevincinizi ilk bizimle paylaşıyorsunuz. Bu bayram da 15 bin 269 kez uçarak 2 milyon 380 bin misafirimizin milyonlarca farklı heyecanına ortak olduk. Sizler için kanatlandık" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA