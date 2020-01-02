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Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Tyler Boyd, devre arasında kiralık olarak Ankaragücü'ne gidiyor. ABD'li oyuncunun maaşını Ankaragücü Kulübü ödeyecek.

02.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:55

Geçtiğimiz sezon devre arasında ligde zor durumda olan 'ne gelen ve oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken Tyler Boyd, 'a transfer olmuş ABD'li futbolcunun bonservisine 2,4 milyon euro ödenmişti. Vitoria Guimaraes'ten büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen Beşiktaş'ta beklenen patlamayı yapamayan Tyler Boyd'u eski kulübü Ankaragücü istedi.

AVCI SICAK BAKIYOR

Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi ligde ateş hattında olan sarı lacivertli ekibin başkanı Fatih Mert'in Boyd için girişimlere başladığı öğrenilirken, transferde son kararı Abdullah Avcı'nın vereceği kaydedildi. Elinde N'Koudou - Lens - Diaby gibi kanat futbolcuları bulunan Avcı'nın Tyler Boyd'un gidişine sıcak baktığı belirtilirken, 25 yaşındaki orta sahanın yarım sezonluk maaşını (600 bin euro) Ankaragücü'nün karşılayacağı bildirildi.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Bu sezon 13 maça çıkan Tyler Boyd sadece2 gol atabildi.

(Akşam)

Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
BAŞKENT: SONUNDA ANKARAGÜCÜ LİGDE KALIR HAYIRLI OLSUN
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ANKARAGÜCÜ06: gelsin tabi
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