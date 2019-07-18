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Tyler Boyd, Beşiktaş'a ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

18.07.2019 21:20 Tyler Boyd, Beşiktaş
Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Boyd da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Rıdvan Yılmaz, Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı. Yeni transfer Tyler Boyd önce takımla birlikte çalıştı daha sonra kondisyon koşuları yaptı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Hasan Doğan, Beşiktaş, Riva, Güncel

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