26.06.2019 21:49
Haberler » Spor » Haber

Tyler Boyd'un menajeri konuştu: Beşiktaş bir adım önde

Tyler Boyd'un menajeri Orçun Yücel, "Boyd Beşiktaş'tan teklif geldiği için mutlu. Transferde Beşiktaş bir adım önde." dedi.

Beşiktaş 'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Tyler Boyd transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Başarılı oyuncunun menajeri Orçun Yücel, A Spor'a konuştu.

Yücel, "İki kulübün birbiriyle anlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Mümkün olan en minimal rakamlarla olayı sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu başka kulüpler de takip ediyor ama Beşiktaş tabii ki bir adım önde. Elimizden geleni sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"UMARIM MUTLU SONA ULAŞIRIZ"

Yücel, "Tabii Beşiktaş'ın menfaatlerini gözetiyoruz. Umarım mutlu sona ulaşırız. Boyd, tekliften dolayı gururlu. Beşiktaş, dünyada sayılı kulüplerden biri. Kulüplerin anlaşması gerekiyor, Boyd'la ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum." diye konuştu.

Tyler Boyd'un menajeri konuştu: Beşiktaş bir adım önde
Beşiktaş , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:41 Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Shinji Kagawa açıklaması
22:08 Soner Demirtaş'tan gümüş madalya
22:05 DARETLEME: CRISTIANO RONALDO'NUN MALLORCA'YA KARŞI BAŞKANI
22:03 Abdülkadir Parmak'a Hollanda ve Almanya'dan teklif yağıyor
21:57 Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
21:51 Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı
21:48 Tyler Boyd'un menajeri konuştu: Beşiktaş bir adım önde