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TYP başvuruları başladı

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları başladı.

19.09.2019 21:03
Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları başladı.
Adana'da genelindeki okullara 2 bin 180 kişinin alınacağı hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi işleri için başvurmak isteyenler Adana Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Başvuruların 23 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği öğrenildi.
TYP başvuruları başladı

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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