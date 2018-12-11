Typ Kapsamında 500 Kişi İstihdam Edilecek

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Kastamonu
'da il merkezi ve ilçelerde 500 kişi 30 Haziran 2019 tarihine kadar istihdam edilecek. Belediyeler ve kamu kurumlarına yapılacak geçici süreli istihdam için başvurular başlarken, müracaatlar 14 Aralık
2018 Cuma günü sona erecek. Türkiye
İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Kastamonu'da il merkezi ve ilçelerde 500 kişi 30 Haziran 2019 tarihine kadar istihdam edilecek. Başvuru yapan işsiz vatandaşların işe yerleştirilmeleri Kamu Kurumları ve Belediyeler ile yapılan protokollere göre noter kurası ile belirlenecek. Programlardan yararlanmak isteyen kişilerin İŞKUR
'a kayıtlı işsiz olması, programa müracaat ettiği tarihte 18 yaşını bitirmiş olması, emekli ve malul maaşı almaması, açık öğretim hariç öğrenci olmaması, SGK
kayıtlarına göre çalışmıyor olması gerekiyor.
İŞKUR İl Müdürlüğü'nce yürütülecek program hariç diğer programlarda istihdamında güçlük çekilen engelliler, eski hükümlüler, kadınlar, 35 yaş ve üstü olan erkekler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan müracaatçılar 1. liste, bunlar dışında kalanlar ise 2. liste olacak şekilde sıralanarak değerlendirmeye tabi tutulacak. 1. listedeki adayların tamamı için işlem yapılmadan 2. listedeki adaylar değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuru başlangıç tarihi aynı olan Toplum Yararına Programlara, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca bir kişi katılabilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne şahsen veya internet üzerinden 14 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat yapmaları gerekiyor. - KASTAMONU
Kastamonu
11 Aralık 2018 Salı 18:15