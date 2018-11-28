Typ Kapsamında 500 Kişiye İş İmkanı

Karabük
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) İl Müdürlüğü, 500 kişilik kontenjan dahilinde 6 ay süre ile Toplum Yararına Program uygulaması başvurularının 04-08 Aralık
2018 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi, Karabük Üniversitesi, Belediyeler ve Kamu Kurumlarının ihtiyaçları için 500 kişilik kontenjan dahilinde 6 ay süre ile Toplum Yararına Program uygulaması başvuruları 04-08 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Programlara katılmak isteyen ve şartları taşıyanların, Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek programlara katılmak üzere başvurularını yaptırabilecekleri de kaydedilen açıklamada, " 12 Aralık tarihinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonrası belirlenen 500 kişi, 17 Aralık tarihinde işe başlayacak olup çalışma süresi boyunca Asgari ücret üzerinden aylık ücret ve Asgari Geçim İndiriminin yanı sıra 4/A kapsamında SGK
primleri devlet tarafından ödenecek" denildi. - KARABÜK
Aralık,Karabük
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:57