Typ Kapsamında 70 Kişi İstihdam Edildi

Kocasinan Belediyesi
'nde, belediyenin çeşitli birimlerinde istihdam edilecek 70 kişi noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında düzenlenen çekilişte başvuru sahipleri heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda 4. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine toplam 434 başvuru sahibinin katıldığı bildirildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, şunları kaydetti:
"İstihdama yönelik her türlü projeyi destekliyoruz. Özellikle ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Kayseri
'ye yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Kocasinan Belediyesi'nin ekonomik anlamda, hizmet götürme ve dev bütçeli projeler üretip, hayata geçirme noktasında çıtayı her geçen gün daha da yukarılara taşıdığını kesin bir dille ifade etmek isterim. Bizim işimiz, milletten aldığımız emaneti en iyi şekilde kullanarak toplum yararına hizmet üretmektir. Bu amaçla Kocasinan'ımızı daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."
14 Aralık 2018 Cuma 15:39