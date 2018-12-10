Tysd'nin Öğrencilere Destekleri Sürüyor

Türkiye Yardım Sevenler Derneği
(TYSD) Kars
Şube Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, geçen yıl 204 öğrenciye yapmış oldukları burslara bu yıl da 93 öğrenci ilave ettiklerini belirtti.
TYSD Kars Şube Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, üniversite öğrencilerine burs desteklerinin süreceğini söyledi.
TYSD Kars Şube Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, "Üniversite ile hayatlarında yepyeni bir döneme başlangıç yapacak olan öğrencilerimiz için bu zamanlar, en çok umutların yeşerdiği, hayallerin kurulduğu ve geleceğin şekillendiği dönem. Gençlerin gelecek için planlar yaptığı bu dönemde, küçük bir miktar olarak gözükse de bursun katkısı oldukça önemlidir" dedi.
Geçen yıl 204 öğrenciye yapmış oldukları burslara, 93 öğrenci daha ilave ettiklerini ifade eden Yıldırım, " Ülkemizin yarınları öğrencilerimiz, burs yani mali destek bulamadığı için hemen her yıl on binlerce gencimiz öğrenim hayatını yarıda bırakıyor. ya da çok zor koşullarda öğrenimini sürdürmeye çalışıyor. 2017 ve 2018 yılı içerisinde 204 öğrencimize yapmış olduğumuz burs yardımlarına bu yıl 2018 ve 2019 yılı için 93 öğrencimizi daha ilave ettik. Eğitim ve öğretime büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum, katkılarımız artarak devam edecektir" diye konuştu.
Güçlü devlet için eğitimin şart olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, "Bir insanın başarıyı yakalaya bilmesi için kendini geliştire bilmesi eğitimle mümkündür, olmazsa olmazıdır. Vatandaşları iyi eğitim almış toplumlar, her zaman dünya devletleri için de saygın zengin, ilimde önde ve güçlü bir konuma sahiptir. Milletler eğilmek, bükülmek istemiyorlarsa eğitime ve bilime önem vermeleri gerektiğini mutluluğun ve kalkınmanın en iyi çözüm yolu ilim olduğunu bilmelidirler. Öğrenimin yaşı yoktur her çocuk ana kucağından itibaren eğitim ve öğretim görür. Devletin eğitim ve öğretime verdiği ve vereceği önem geleceğimizin teminatı olacağını unutmayalım. Şahsım ve TYSD Derneği olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olacağımızı, önceliğimiz eğitim ve öğretim olduğunu her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim öğretimini sürdüren öğrencilerimize burs ve kitap, desteği sağladık ve yanların da olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
TYSD Kars Şube Baişkanlığı'na müracaatlarını yapan öğrencilere, gerekli prosedürleri yerine getirdikleri takdirde bursv veriliyor. TYSD Kars Şube Başkanlığınca toplam 297 üniversite öğrencisine burs veriliyor. - KARS
Türkiye Yardım Sevenler Derneği,Kars
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:31