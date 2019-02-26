TYSSK, Katıldığı İlk Yarışta Üstün Başarı Sergiledi

EAYK- Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları 16-17 Şubat tarihlerinde Çeşme Marina'da gerçekleştirildi. Tuzla Yelken ve Su Sporlari Kulübü Yat Takımının katıldığı ilk yarışta ikinci olması büyük dikkat çekti.

KATILIM REKORU KIRILDI

Cumartesi, Çeşme fırtınalı bir güne uyandı. 38 teknenin katıldığı yarışta katılım rekoru kırıldı. Brifing ardından denize açılan hakem heyeti gün boyu rüzgar ölçümü yaptı. Sağanaklarda 32-34 knotları bulan, 4-5 metre kaba dalgalı Çeşme havası ilk günün yarışsız kapanmasına neden oldu. Pazar günü, bir gün öncesine göre daha hafif rüzgarlı bir havada başladı. Brifing ardından denize açılan ekipler, 2 keyifli yarışın ardından marinaya döndüler. Akşamüstü Çeşme Marina Yacht Club'ta yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

3. AYAK YARIŞLARI 16-17 MART'TA YAPILACAK

Kış Trofesi 2. Ayak yarışlarında; IRC A- 1'de ARKAS COMET A, IRC A-2'de ORCHESTRA, IRC A-3'de YUNUS MARİN CYGNUS, IRC A-4'de FERMER, IRC B-1'de PRIME TIME, IRC B-2'de IŞIK, IRC B-3'de ALLEGRO ve Destek Sınıfında HAPPY LEMON- BARAN AMBALAJ birinci oldu. 2019 İzmir Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları 16-17 Mart'ta Çeşme'de yapılacak.

TYSSK KATILDIĞI İLK YARIŞTA ÜSTÜN BAŞARI SERGİLEDİ

Bu yarışta,Tuzla Yelken ve Su Sporlari Kulübü Yat Takımı katıldığı yarışta üstün bir başarı sergileyerek ikinci oldu. TYSSK Yönetim Kurulu üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sakar( skipper) , Av. Zeynep Bozdoğan (Main Trimmer) ve yine TYSSK sporcularından Prof. Dr. Hızır Kurtel (Navigasyon-Jib Trimmer), Doç. Dr. Alper Yıldırım (Jib Trimmer) , Doç. Dr. Kemal Türköz (Jib Trimmer) , tasarımı TYSSK kurucu üyelerinden Sayın Tanju Kalaycıoğlu dizaynı TAKA-800 teknesi ile sert havada üstün gayretleri ile sınıfında 2. Kürsüsüne çıktılar.