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TZD Genel Başkanı Demirtaş: "Tarımda girdi maliyetleri düzenlenmeli"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Mazot, gübre, yem ve elektrik gibi tarımsal girdilerin maliyetleri düzenlenerek olması gereken rakamlara indirilmeli." dedi.

24.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:36
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Mazot, gübre, yem ve elektrik gibi tarımsal girdilerin maliyetleri düzenlenerek olması gereken rakamlara indirilmeli." dedi.
Demirtaş, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılında tarım sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Sektörde bu yıl da sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Demirtaş, 3. Tarım ve Orman Şurası alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Demirtaş, 2020'de tarımda girdi maliyetlerinde düzenlenme yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Mazot, gübre, yem ve elektrik gibi tarımsal girdilerin maliyetleri düzenlenerek olması gereken rakamlara indirilmeli. Küçük üreticilerin korunması, aile üreticilerinin ayakta kalması sağlanmalı ve kentlere göçün engellenmesi gerekli." ifadelerini kullandı.
Tarım sektöründe denetimlerin artırılmasının daha sağlıklı ürünler ortaya çıkmasını sağlayacağını belirten Demirtaş, bu kapsamda alınacak önlemlere değindi.
Demirtaş, hayvancılıkta da en büyük sorunun girdi maliyetleri olduğuna işaret ederek, bu alanda kontrolsüz ithalat yapılmaması gerektiğini kaydetti.
TZD Genel Başkanı Demirtaş:

Türkiye Ziraatçılar Derneği, Hüseyin Demirtaş, Güncel

Kaynak: AA


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