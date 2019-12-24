Haberler » Ekonomi » TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: 'Tarımda girdi maliyetleri düzenlenmeli' - Ekonomi

TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: "Tarımda girdi maliyetleri düzenlenmeli"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Mazot, gübre, yem ve elektrik gibi tarımsal girdilerin maliyetleri düzenlenerek olması gereken rakamlara indirilmeli." dedi.

24.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:56 TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş:
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Mazot, gübre, yem ve elektrik gibi tarımsal girdilerin maliyetleri düzenlenerek olması gereken rakamlara indirilmeli." dedi.
Demirtaş, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılında tarım sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Sektörde bu yıl da sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Demirtaş, 3. Tarım ve Orman Şurası alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Demirtaş, 2020'de tarımda girdi maliyetlerinde düzenlenme yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Mazot, gübre, yem ve elektrik gibi tarımsal girdilerin maliyetleri düzenlenerek olması gereken rakamlara indirilmeli. Küçük üreticilerin korunması, aile üreticilerinin ayakta kalması sağlanmalı ve kentlere göçün engellenmesi gerekli." ifadelerini kullandı.
Tarım sektöründe denetimlerin artırılmasının daha sağlıklı ürünler ortaya çıkmasını sağlayacağını belirten Demirtaş, bu kapsamda alınacak önlemlere değindi.
Demirtaş, hayvancılıkta da en büyük sorunun girdi maliyetleri olduğuna işaret ederek, bu alanda kontrolsüz ithalat yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Ziraatçılar Derneği, Hüseyin Demirtaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:13   TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama - Ekonomi
15:06   Boeing'den tedarikçilere 737 MAX parçası sevkiyatını durdurma çağrısı - Ekonomi
15:05   KARDÖKMAK Avrupa'ya açılıyor - Ekonomi
15:04   Makinada KDV istisnasının süresi 2022 sonuna uzatıldı - Ekonomi
15:04   TBB: Ekspertiz işlemleri üçüncü kişiye/firmaya da yaptırılıyor - Ekonomi
14:33   Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
12:44   Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok - Ekonomi
12:14   Üstü açılır lüks Ferrari, icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı - Ekonomi
24.12.2019 15:16:09