TZOB Başkanı Bayraktar'dan "22 Mart Dünya Su Günü" mesajı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına göre su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.
21.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:43
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına göre su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Türkiye, Ekonomi