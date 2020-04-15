Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımda yasak, izin, tatil olmaz

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçilerimizin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulması tarımsal üretim için çok önemlidir.

15.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:32
TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımda yasak, izin, tatil olmaz

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçilerimizin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulması tarımsal üretim için çok önemlidir. Cumartesi- pazar da dahil olmak üzere, tarımda yasak, izin, tatil olmaz" dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde, uygulanan sokağa çıkma yasağının, üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde aksamaya neden olduğunu belirtti. Bayraktar, tarımın yalnızca üretimden ibaret olmadığını, pazarlama sürecinin gıda tedarikinin en önemli aşamalarından biri olduğunu bildirdi. Tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bayraktar, "Çiftçimiz bu dönemde, hasat, gübreleme, fide dikimi, çapalama, sulama, ilaçlama, tekleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bütün bu işlerin zaman kaybetmeden yapılması gerekmektedir. Çiftçilerimizin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulması tarımsal üretim için çok önemlidir. Üretim sürecinde bir gün bile çok değerlidir. Cumartesi- pazar da dahil olmak üzere, tarımda yasak, izin, tatil olmaz. Gıda üretimi her koşulda devam etmelidir. Çiftçilerimiz ve tarım işçilerimizin güvenliği ön planda tutulmalı, sosyal mesafe kuralına uyularak üretime devam etmeleri sağlanmalıdır" diye konuştu.

'PAZARCI ESNAFININ SEYYAR SATIŞ YAPMASI SAĞLANABİLİR'

Hafta sonu hasat yapılmasına izin verilmesinin çözüm olmadığını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Üreticimiz hasadını yapıyor ancak tüketiciye ulaşmak üzere hallere sevk edilen ürünlerden dayanıksız olanlar, haller kapalı olduğu için çürüyor. Pazarlama sorunu çözülmediği sürece hasadın devam etmesinin bir anlamı yoktur. Havaların ısınmasıyla birlikte bu dönemde, meyve sebzede üretim artışı yaşanacaktır. Tedarik zincirinde kopukluk yaşanması ve ürünlerin tüketiciye ulaşmaması durumunda, üreticinin hasat edip satamadığı ürünlerde kalite kayıpları ve hatta sıcak havanın da etkisiyle bozulmalar yaşanacak üretici mağdur olacaktır. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için tarladan sofraya uzanan tüm aşamalarda çalışanlar yasaktan muaf tutulmalıdır. Tarım ürünleri, ekmek satışında yapıldığı gibi tüketiciye ulaştırılmalıdır. Belediyeler ve belediyeler tarafından belirlenen pazarcı esnafının, semtlerde seyyar olarak satış yapması sağlanabilir."

'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAZSA, SERT DÜŞÜŞLER YAŞANABİLİR'

Uygulanan tedbirler kapsamında alınan kararların talepte daralmaya neden olduğunu, bu daralmanın üreticilere olumsuz yansıdığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar yasaktan muaf tutulmuştur. Tarım sektörünün pazarlama ayağı da ihmal edilmemeli, tarımsal üretimde üreticiden tüketiciye kadarki tüm süreç bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Tedarik zincirinde yaşanan her aksaklık üreticimize zarar vermektedir. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda üretici fiyatlarında sert düşüşler yaşanabilir. Yükselen girdi maliyetleri ve giderek kabaran borçlar nedeniyle güçlükle üreten çiftçilerimiz üretici fiyatlarının düşmesi durumunda üretemez hale gelecektir. Gıda arzının sekteye uğramaması için çiftçilerimiz desteklenmeli, kararlar alınırken tarım sektörü ihmal edilmemelidir. Bu ülkenin üreticilerimize ve üretime ihtiyacı var. Üreticilerimizin moralini yüksek tutmak zorundayız."


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Haberler ›› Güncel ››TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımda yasak, izin, tatil olmaz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:36: Akçadağ'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı - Haber 13:36: Gümüşhane'de 57 bin kişi kontrol edildi - Haber 13:36: Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı 30 gün daha uzatıldı - Haber 13:36: Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı - Haber 13:36: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 13:10: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor - Haber 11:00: Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin