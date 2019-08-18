TZOB Başkanı Bayraktar: Üzüm satacağınız kişinin ticari itibarı olmalı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Sarıgöl ilçesini ziyaret ederek çiftçilerle görüştü. Ürünü satarken dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını isteyen Bayraktar, "Üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı. Güvenirliğinin olup olmadığını araştırarak satın" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Denizli Valiliği ile 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bayraktar, daha sonra programı kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesine geçti. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve yönetim kurulu üyeleri, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Dindarlı Mahalle Muhtarı Söner Sözer Erdal karşıladı. Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde karşılanan Bayraktar, domates üretilen tarlaları inceleyip, çiftçinin sıkıntılarını dinledi. Bayraktar'a, Sarıgöl Ovasını gören hakim bir tepeden, üzüm bağlarının doğa olaylarına karşı koruma altına alınma yöntemleri gösterildi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Ovamızda 130 bin dekarlık Sultaniye üzüm bağımız bulunmakta. Bu bağlarımızın yüzde 90'ı beyaz kanaviçelerle örtü altına alındı. Tek amacımız, üzümlerimizi doğa olaylarından korumak" dedi.

Bayraktar, buradan ziraat odası başkanlarıyla birlikte Sarıgöl Ziraat Odası'nın dinlenme tesislerine geçti. Üreticiyi ürünlerinin satışı konusunda uyaran Bayraktar, "Adam eline çekini, senedini alıyor, üzümlerinize yüksek fiyat veriyor. Üretici 'Ben iyi fiyatla üzüm sattım' diyerek seviniyor. Ama alıcı dolandırıcı çıkıyor. Bu nedenle üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı. Güvenirliğinin olup, olmadığını araştırarak satın" dedi.



- Manisa