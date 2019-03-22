Tzob/bayraktar: Kuraklığa Karşı Su Tasarrufu Yapmak Zorundayız

Kaynak: DHA

– Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık su miktarına göre "su azlığı yaşayan ülkeler sınıfında" olduğuna dikkat çekerek, "Kuraklığa karşı tedbir almak, su tasarrufu yapmak zorundayız" diye uyardı.Bayraktar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az olan ülkelerin su fakiri, 1000-2000 metreküp arası olanların su azlığı çeken ülke sınıfında kabul edildiğini hatırlattı.Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1,366 metreküp olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye İstatistik Kurumu 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. 2030 yılında, kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1120 metreküpe gerileyeceğini söyleyebiliriz. Su fakiri olmaya doğru gidiyoruz. Suyun damlasını bile ziyan edemeyiz" dedi.Artan gıda ihtiyacını karşılamak durumunda olan tarım sektörü için suyun kritik düzeyde önem taşıdığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:"Tarımda sürdürülebilirlik bakımından tarımsal üretimde sulama, ürünün kalite ve veriminin artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda yer altı sularının aşırı tüketilmesi nedeniyle ülkemizin birçok bölgesinde su sorunu görülmeye başlamıştır. İşlenen 19.7 milyon hektar tarım arazisinin 3.5 milyon hektarı yağışların azlığı nedeniyle her yıl nadasa bırakılıyor."Nüfusun gıda güvencesini sağlamak için tarımsal faaliyetlerde verimin artırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:"Bu güvenceyi sağlamak toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine bağlıdır. Bu kapsamda GAP, KOP, DAP gibi büyük sulama yatırımlarını içeren projeler başta olmak üzere sulama yatırımları hızla tamamlanmalıdır. Sulama oranları ve sulama randımanları yükseltilmelidir. Arazi toplulaştırma çalışmaları hızlandırılmalıdır. Yer altı suyu rezervleri korunmalıdır." - İstanbul