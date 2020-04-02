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TZOB'dan "çiftçilerin sulama ve elektrik borçları ertelensin" talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin sulama ve elektrik borçlarının 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi ve desteklere konulan blokelerin kaldırılması gerektiğini bildirdi.

02.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:06
TZOB'dan
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin sulama ve elektrik borçlarının 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi ve desteklere konulan blokelerin kaldırılması gerektiğini bildirdi.
Bayraktar, yazılı açıklamasında, sulama ve elektrik borçlarını ödeyemeyen üreticilerin desteklerine bloke konulduğuna dikkati çekti.
Dicle Elektrik AŞ'nin desteklere konulan blokeleri kaldırdığını belirten Bayraktar, "Kendilerine teşekkür ediyor, diğer şirketlerin de örnek almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Bayraktar, salgın nedeniyle önünü görmekte zorluk çeken üreticilerin bu süreçte borçlarını ödemekte zorlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Üreticilerimizin sulama ve elektrik borçları 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmeli, desteklere konulan blokeler kaldırılmalıdır. Dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi arayarak talebimizi ilettim. Pakdemirli, bu konuda bir çalışma yaptıklarını söyledi. Kendilerinden en kısa zamanda üreticilerimizi memnun edecek bir haber bekliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TZOB'dan 'çiftçilerin sulama ve elektrik borçları ertelensin' talebi - Ekonomi

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