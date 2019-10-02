TZOB'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarladan markete olan zincirin kısalması, fiyatların çiftçimiz lehine oluşturulabilmesi, tüketicilerimizin de uygun fiyatla ürün almalarının sağlanmasının yolu kuşkusuz ekonomik örgütlenmeden ve planlı üretimden geçiyor." dedi.

Bayraktar, TZOB'da düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı ve tarım sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eylülde market fiyatlarında,5 üründe fiyat değişimi olmadığını, 11 üründe azalma, 21 üründe ise fiyat artışı gerçekleştiğini bildiren Bayraktar, kuru soğan, kuru kayısı, dana eti, toz şeker ve yeşil soğan fiyatında değişim gerçekleşmediğini söyledi.

Bayraktar, markette limonda fiyat düşüşünün yüzde 41,39 olduğunu belirterek, "Limondaki düşüşü yüzde 12 ile elma,yüzde 8,11 ile kuru incir izledi. En fazla artışsa yüzde 44,31 ile patlıcanda oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 32,73 ile sivri biber, yüzde 32,25 ile kabak takip etti." diye konuştu.

Üretici fiyatlarında da en çok artış patlıcanda

Üretici fiyatlarında ise 7 üründe fiyat değişimi görülmediğini aktaran Bayraktar, 6 üründe azalma, 16 üründe ise fiyat artışı meydana geldiğini bildirdi.

Bayraktar, üreticide yeşil fasulye, havuç, maydanoz, kuru soğan, kuru kayısı, süt ve yeşil soğan fiyatında değişim olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fiyat düşüşü üreticide ise yüzde 43,6 ile en fazla limonda görüldü. En fazla fiyat artışı ise yüzde 80,33'le patlıcanda meydana geldi. Yumurta, elma, marul, nohut, zeytinyağı, kuru fasulye, mercimek ve kuzu eti fiyatları da yüzde 0,32 ile yüzde 4,35 arasında değişen oranlarda yükseldi."

Patlıcan, kabak, sivri biber, salatalık, domates gibi ürünlerde açıkta yetiştiriciliğin sonuna yaklaşılmasıyla, kıyı bölgelerdeki seralarda ise henüz hasada girilmemesinin fiyatları artırdığını anlatan Bayraktar, patates üretimindeyse hasadın yaklaşık yarısının tamamlanmış olmasının fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

"Patates, soğan zaten depolanacak"

Bayraktar, "Tarladan markete olan zincirin kısalması, fiyatların çiftçimiz lehine oluşturulabilmesi, tüketicilerimizin de uygun fiyatla ürün almalarının sağlanmasının yolu kuşkusuz ekonomik örgütlenmeden ve planlı üretimden geçiyor. İthalattan kurtulmak için her alanda üretim yapmamız lazım ve üretime destek vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Stokçuluk yapılmasının, patates benzeri ürünlerin fiyatlarındaki etkisinin sorulması üzerine ise Bayraktar, "Öyle bir şey, anlayış olmaz. Bir şeyi karıştırmamak lazım, üretici patatesi soğanı hasat ettiği zaman zaten depolayacak, nereye koyacak bunları? 'Vay efendim bunları depoya atmış, stokçuluk yapıyor' denirse, bunun stokçulukla alakası yok. Bakın bunlar zaten stoklanır, sonrasında da yavaş yavaş piyasa sunulur. Üretici patatesini de soğanını da depoya atacaktır." karşılığını verdi.

(Bitti)

Kaynak: AA