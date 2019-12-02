TZOB'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına dikkati çekerek, "Üretici ve market arasındaki fiyat farkı, kasımda kuru incirde yüzde 361,28'i, kuru kayısıda yüzde 348,83'ü, havuçta yüzde 296,33'ü, mandalinada 268,75'i, sütte 268,45'i, nohutta 256,92'yi buldu." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, kasımda markette 27, üreticide 19 üründe fiyat artışı, markette 7, üreticide 3 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 7 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.

Kasımda fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide kabak, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette limon, üreticide patates olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Markette fiyat düşüşü en fazla yüzde 16,16 ile limonda olurken bunu, yüzde 13,15 ile maydanoz, yüzde 8,54 ile tavuk eti izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 43,32 ile kabakta yaşandı. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 36,60 ile domates, yüzde 16,95 ile sivri biber, yüzde 16,37 ile yoğurt takip etti."

Üretici fiyatlarında değişim

Bayraktar, üreticide ise geçen ay yüzde 11,36 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün patates olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 2,08 ile kırmızı mercimek, yüzde 0,99 ile Antep fıstığı izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 93,06 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 87,69 ile domates, yüzde 71,67 ile elma takip etti." ifadelerini kullandı.

Üretici ve market fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üretici ve market arasındaki fiyat farkı, kasımda kuru incirde yüzde 361,28'i, kuru kayısıda yüzde 348,83'ü, havuçta yüzde 296,33'ü, mandalinada 268,75'i, sütte 268,45'i, nohutta 256,92'yi buldu."

Kaynak: AA