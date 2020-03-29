TZOB'dan "Kovid-19 Danışma Kurulu" kurulsun önerisi

TZOB Başkanı Bayraktar, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde tarım sektörü ve üreticilerin zarar görmemesi, gıda tedarikinin aksamaması için önlemler alınması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 Danışma Kurulu oluşturulmalı" önerisinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com