TZOB'dan "Kovid-19 Danışma Kurulu" kurulsun önerisi
TZOB Başkanı Bayraktar, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde tarım sektörü ve üreticilerin zarar görmemesi, gıda tedarikinin aksamaması için önlemler alınması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 Danışma Kurulu oluşturulmalı" önerisinde bulundu.
29.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:35
TZOB Başkanı Bayraktar, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde tarım sektörü ve üreticilerin zarar görmemesi, gıda tedarikinin aksamaması için önlemler alınması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 Danışma Kurulu oluşturulmalı" önerisinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi