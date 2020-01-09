Haberler » Güncel » TZOB Genel Başkan Vekili Sezgin, Mersin'de zarar gören tarım alanlarını inceledi - Haber

TZOB Genel Başkan Vekili Sezgin, Mersin'de zarar gören tarım alanlarını inceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

09.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:50TZOB Genel Başkan Vekili Sezgin, Mersin'de zarar gören tarım alanlarını inceledi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, 'in ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'dan bilgi alan Sezgin, üreticilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yapılacak hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından konuyu Tarım ve Orman Bakanlığına ileteceklerini ve mağduriyetin giderilmesini isteyeceklerini belirtti.
Üreticilerin yanlarında olduklarını ifade eden Sezgin, zararın en kısa zamanda karşılanması için her türlü girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı ise kentte son yağışlarla yaklaşık 50 bin dekar sebze, meyve ve buğday ekili alanların sular altında kaldığını, zararlarının milyonlarca lira olduğunu kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27  Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı - Haber
18:27  Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:26  Erdoğan: Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş(YENİDEN) - Haber
18:26  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:24  Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:38:15