TZOB Genel Başkanı Bayraktar, fındık üreticileriyle bir araya geldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Giresun Ziraat Odasını ziyaret ederek çiftçiler ile bir araya geldi. Burada değerlendirmelerde de bulunan Bayraktar çiftçilere, "Piyasaya fındık indirmeyin" çağrısında bulundu.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TMO'nun devreye girmesi noktasında da her sene ciddi manada mücadele verdiklerini söyleyerek, "Bazıları ağzıyla konuşuyor TMO girsin diye ama kalpleri başka konuşuyor, istemiyorlar. Lobilerle mücadele veriyoruz. Kolay değil. Verdiğimiz mücadele kolay değil. Ziraat odalarını kapatmaya çalışıyorlar. Ziraat odalarını yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü karşılarında ziraat odaları var. Her sene bu mücadeleyi yaşıyoruz. Çünkü serbest piyasa koşulları üreticinin lehinde oluşmuyor. Serbest piyasa koşulları da yok zaten. Arz talebe göre çalışan bir piyasa yok ki, serbest piyasa koşulları olsun" dedi.



"Tekelleşme, adam oradan tek başına fiyat ilan ediyor" diyen Bayraktar, şöyle devam etti:



"3 tane, 5 tane adam fiyat ilan ediyor. Üreticiyi koruyacak bir mekanizmaya ihtiyaç var mı? Var. FİSKOBİRLİK alım yapsın. Büyüsün gelişsin, isteriz. Çünkü çiftçinin örgütüdür. Destek verilsin, alım yapsın. Tecrübesi ile bu işi o da yapar. FİSKOBİRLİK de başarır bu işi. Onun devrede olması piyasayı çok değiştirir. Oluşan fiyat politikasına direkt etki eder."



Her halükarda fındığa sahip çıkan bir mekanizmanın lazım olduğunu dile getiren Bayraktar, "İlk defa hasattan önce fiyat açıklandı. Bundan rahatsız olanlar var mı? Elbette oldu, var. Olacaklar. Bazılarının ağızlarının ne konuştuğuna bakmayın. Kalplerinin ne söylediğini biz biliyoruz. Bunlarla çok etkin, dikkatli, akıllı mücadele vermezseniz, bu üreticiyi ezerler. Piyasa 18 lira civarındayken, fiyat 13 liraya nasıl düşer? TMO piyasaya girecek, fiyatları aşağıya çekelim ki, TMO yüksek fiyattan piyasaya girmesin. Şeytanın aklına gelmez bu. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu insanların emeğiyle oynamayın. Size bu bir şey getirmez, size vebal getirir, size sıkıntı getirir, size dua getirmez, beddua getirir iki yakanız bir araya gelmez" ifadelerini kullandı.



"Üreticilerimiz bize yardımcı olsun" diyen Bayraktar, "Mümkün mertebe biraz dayanalım. Ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunuzu, paraya ihtiyacınız olduğunuzu biliyoruz. Sizin halinizi biliyoruz. Ama bu ürün para etsin diyorsanız, ziraat odaları ile çiftçiyi bu noktada bir anlayışta birleştirmemiz lazım. Lütfen bize uyun. Mümkünse TMO'ya vermeye çalışın. Emanete verilen fındık bizi mahvediyor. O fındık alınıp değerlendiriyor. Onun için mümkün mertebe emanete fındık bırakmayalım. Biraz bize yardımcı olun biz sizin önünüzü açacağız. Fiyat çok farklı noktada olacak. TMO'ya verelim biraz direnmeye çalışalım. Piyasaya fındığı indirmeyelim" şeklinde konuştu.



Bayraktar daha sonra Tirebolu ilçesinde Ziraat Odası tarafından kurulan fındık entegre tesisinin açılış törenine katıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA