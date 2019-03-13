Sakarya
'da, Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Kurulu delege seçimleri yapıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'ında yapılan seçimler sonucunda Ali Şener Bayraktar
, Ercan Ateş, Rıdvan Eren ve Yaşar Ulukaya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Genel Kurulu'nda Sakarya'yı temsil edecek. Akyazı
Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odaları başkanlarının her zaman üreticinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.
Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
'ın, sorunların çözümü için Bakanlık düzeyinde konuları takip ettiğini belirten Bayraktar, delegelere hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Şener Bayraktar, Sakarya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Güncel
Kaynak: AA