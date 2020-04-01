Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TZOB, mart ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürünün ise, markette yeşil soğan, üreticide patlıcan olduğunu bildirdi.

01.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:38
TZOB, mart ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürünün ise, markette yeşil soğan, üreticide patlıcan olduğunu bildirdi.

TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı üretici-market fiyatlarını değerlendirdi. Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek, "Lahana 5,7 kat, kuru incir 5 kat, havuç 3,7 kat, kuru kayısı 3,6 kat, patlıcan ve nohut ise 3,5 kat fazlaya tüketiciye satılıyor. Üreticide 35 kuruş olan lahana markette 2 liraya, 13 lira olan kuru incir 64 lira 93 kuruşa, 80 kuruş olan havuç 2 lira 94 kuruşa, 11 lira olan kuru kayısı 39 lira 69 kuruşa, 1 lira 82 kuruş olan patlıcan 6 lira 43 kuruşa, 2 lira 89 kuruş olan nohut 10 lira 23 kuruşa satılmaktadır" dedi.

'FİYAT ARTIŞI LİMONDA YAŞANDI'

Bayraktar, mart ayında markette 23, üreticide 7 üründe fiyat artışı, markette 16, üreticide 17 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 10 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi. Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette yeşil soğan, üreticide patlıcan olduğunu belirtti. Bayraktar, "Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 30,56 ile salatalık, yüzde 24,26 ile patlıcan, yüzde 23,48 ile karnabahar, yüzde 23,04 ile domates, yüzde 21,85 ile kabak, yüzde 7,77 ile ıspanak, yüzde 6,24 ile marul izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 55,63 ile limonda yaşandı. Limondaki fiyat artışını yüzde 51,06 ile patates, yüzde 50,87 ile kuru soğan, yüzde 37,15 ile sivri biber, yüzde 33,24 ile mandalina, yüzde 15,66 ile portakal, yüzde 9,87 ile kuru incir, yüzde 9,37 ile yeşil mercimek, yüzde 7,74 ile maydanoz, yüzde 6,05 ile dana eti, yüzde 5,63 ile kuzu eti, yüzde 4,62 ile kırmızı mercimek, yüzde 4,02 ile elma takip etti" diye konuştu.

'ÜRETİCİ DE FİYATI DÜŞEN ÜRÜN PATLICAN'

Mart ayında üreticide, pırasa, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve zeytinyağı fiyatında bir değişim meydana gelmezken, yüzde 64,84 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün patlıcan olduğunu belirten Bayraktar, "Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 50 ile kabak, yüzde 48,33 ile salatalık ve domates, yüzde 28,13 ile yeşil soğan, yüzde 27,27 ile havuç, yüzde 20,63 ile karnabahar, yüzde 17,63 ile yumurta, yüzde 16 ile lahana, yüzde 13,64 ile mandalina, yüzde 12,68 ile Antep fıstığı, yüzde 12,50 ile portakal, yüzde 10,71 ile ıspanak, yüzde 8,33 ile maydanoz, yüzde 6,45 ile marul izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 214,29 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 78,57 ile patates, yüzde 12,99 ile sivri biber, yüzde 8 ile limon, yüzde 6,73 ile dana eti, yüzde 6,14 ile kuzu eti, yüzde 0,95 ile süt takip etti" dedi.

'KOVİD-19 DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMALI'

Bayraktar, bu süreçte gıda güvenliğinin aksamaması ve üreticilerin tarlada kalmaya devam etmesi için üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Üreticilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin Ziraat Bankası başta olmak üzere bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları, faizleri silinerek uzun vadeli olarak ertelenmelidir. Üreticilerimizin elektrik, sulama ücretleri ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesi sağlanmalıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle ithalatta yaşanan kısıtlama, mevsim itibarıyla gübre kullanımının artması ve kur fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak üre gübresi fiyatlarında ocak ayından bugüne yüzde 17,2 oranında artış yaşanmıştır. Bu artış üreticimizin yeterince gübre kullanamamasına neden olacak, bunun sonucunda üretimde verim ve kalite kayıpları yaşanacaktır. Gübre fiyatları biran önce makul seviyelere çekilmeli, denetimler artırılmalıdır. Koronavirüsle mücadele sürecinde tarım sektörü ve üreticilerin zarar görmemesi, gıda tedarikinin aksamaması için önlemlerin alınmasını sağlayacak olan Kovid-19 Danışma Kurulu hızlı bir şekilde oluşturulmalıdır. Kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumları, üretici örgütleri ve üniversiteler yer almalıdır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››TZOB, mart ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak Ekonomi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak
Dolar 2018 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum Ekonomi
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:08: Düzce'de araç sayısı 112 bin 97 oldu - Ekonomi 14:07: NATO, Türkiye'yi dayanışma örneği olarak gösterdi - Ekonomi 14:07: Euro Bölgesi'nde işsizlik şubatta yüzde 7,3'e geriledi - Ekonomi 14:07: Huawei, 2019'da gelirini yüzde 19,1 artırdı - Ekonomi 14:07: Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı - Ekonomi 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 11:54: Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:35: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek - Ekonomi 11:28: Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber