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TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ertaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KARS

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:53
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ertaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Fotoğrafları tek tek inceleyen Ertaş, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Ertaş, fotoğrafların anlamlı olduğunu ifade ederek, oylama yaparken zorlandığını söyledi.
Seçtiği üç fotoğrafın da kategorilerinde birinci olması temennisinde bulunan Ertaş, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, oy kullanırken duygusal ve anlam taşıyan fotoğraflara oy verdik. AA muhabirlerinin ellerine sağlık inşallah hak eden kazanır." dedi.
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ertaş AA'nın

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Güncel

Kaynak: AA


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